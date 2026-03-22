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Полузащитник «Спартака» Полех вошел в двойку самых молодых дебютантов в истории чемпионатов России

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Павел Полех дебютировал за красно-белых в матче против «Оренбурга» (2:0) в 22-м туре РПЛ.

Футболист вышел на замену на 88-й минуте. Полех дебютировал в премьер-лиге в 16 лет и 111 дней. Хавбек стал вторым по молодости футболистом в истории чемпионатов России. В более юном возрасте на поле выходил только другой спартаковец Алексей Ребко, которому 10 июля 2002 года было всего 16 лет и 78 дней.

Также Полех вытеснил из десятки Павла Мамаева, впервые сыгравшего за «Торпедо» в 16 лет и 274 дня.

Самые молодые игроки в истории чемпионата России

Дата

Футболист

Клуб

Матч

Возраст

10.07.2002

Алесей Ребко

Спартак

Зенит (д) — 4:3

16 лет 78 дней

22.03.2026

Павел Полех

Спартак

Оренбург (г) — 2:0

16 лет 111 дней

06.08.1992

Евгений Зезин

Зенит

Асмарад (г) — 3:8

16 лет 114 дней

10.10.1993

Роман Мельник

Луч

Спартак (г) — 0:4

16 лет 138 дней

19.06.2020

Александр Ставцев

Ростов

Сочи (г) — 1:10

16 лет 142 дня

18.08.2001

Александр Павленко

Спартак

Факел (г) — 5:0

16 лет 210 дней

20.04.1996

Георгий Ладария

Черноморец

Ростсельмаш (г) — 0:4

16 лет 224 дня

27.11.2011

Сергей Ревякин

ЦСКА

Анжи (г) — 1:2

16 лет 239 дней

30.07.1992

Владислав Радимов

ЦСКА

Океан (г) — 2:5

16 лет 247 дней

30.07.2021

Сергей Пиняев

Крылья Советов

Спартак (д) — 0:1

16 лет 270 дней

18.06.2005

Павел Мамаев

Торпедо

Спартак (д) — 1:3

16 лет 274 дня

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Максим Глушенков

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Гамид Агаларов

Динамо Мх

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П
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Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

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Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

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