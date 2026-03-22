Полузащитник «Спартака» Полех вошел в двойку самых молодых дебютантов в истории чемпионатов России

Полузащитник «Спартака» Павел Полех дебютировал за красно-белых в матче против «Оренбурга» (2:0) в 22-м туре РПЛ.

Футболист вышел на замену на 88-й минуте. Полех дебютировал в премьер-лиге в 16 лет и 111 дней. Хавбек стал вторым по молодости футболистом в истории чемпионатов России. В более юном возрасте на поле выходил только другой спартаковец Алексей Ребко, которому 10 июля 2002 года было всего 16 лет и 78 дней.

Также Полех вытеснил из десятки Павла Мамаева, впервые сыгравшего за «Торпедо» в 16 лет и 274 дня.

Самые молодые игроки в истории чемпионата России

Дата Футболист Клуб Матч Возраст 10.07.2002 Алесей Ребко Спартак Зенит (д) — 4:3 16 лет 78 дней 22.03.2026 Павел Полех Спартак Оренбург (г) — 2:0 16 лет 111 дней 06.08.1992 Евгений Зезин Зенит Асмарад (г) — 3:8 16 лет 114 дней 10.10.1993 Роман Мельник Луч Спартак (г) — 0:4 16 лет 138 дней 19.06.2020 Александр Ставцев Ростов Сочи (г) — 1:10 16 лет 142 дня 18.08.2001 Александр Павленко Спартак Факел (г) — 5:0 16 лет 210 дней 20.04.1996 Георгий Ладария Черноморец Ростсельмаш (г) — 0:4 16 лет 224 дня 27.11.2011 Сергей Ревякин ЦСКА Анжи (г) — 1:2 16 лет 239 дней 30.07.1992 Владислав Радимов ЦСКА Океан (г) — 2:5 16 лет 247 дней 30.07.2021 Сергей Пиняев Крылья Советов Спартак (д) — 0:1 16 лет 270 дней 18.06.2005 Павел Мамаев Торпедо Спартак (д) — 1:3 16 лет 274 дня

Подписывайся на канал «СЭ» в Max