Полузащитник «Спартака» Полех вошел в двойку самых молодых дебютантов в истории чемпионатов России
Полузащитник «Спартака» Павел Полех дебютировал за красно-белых в матче против «Оренбурга» (2:0) в 22-м туре РПЛ.
Футболист вышел на замену на 88-й минуте. Полех дебютировал в премьер-лиге в 16 лет и 111 дней. Хавбек стал вторым по молодости футболистом в истории чемпионатов России. В более юном возрасте на поле выходил только другой спартаковец Алексей Ребко, которому 10 июля 2002 года было всего 16 лет и 78 дней.
Также Полех вытеснил из десятки Павла Мамаева, впервые сыгравшего за «Торпедо» в 16 лет и 274 дня.
Самые молодые игроки в истории чемпионата России
|
Дата
|
Футболист
|
Клуб
|
Матч
|
Возраст
|
10.07.2002
|
Алесей Ребко
|
Спартак
|
Зенит (д) — 4:3
|
16 лет 78 дней
|
22.03.2026
|
Павел Полех
|
Спартак
|
Оренбург (г) — 2:0
|
16 лет 111 дней
|
06.08.1992
|
Евгений Зезин
|
Зенит
|
Асмарад (г) — 3:8
|
16 лет 114 дней
|
10.10.1993
|
Роман Мельник
|
Луч
|
Спартак (г) — 0:4
|
16 лет 138 дней
|
19.06.2020
|
Александр Ставцев
|
Ростов
|
Сочи (г) — 1:10
|
16 лет 142 дня
|
18.08.2001
|
Александр Павленко
|
Спартак
|
Факел (г) — 5:0
|
16 лет 210 дней
|
20.04.1996
|
Георгий Ладария
|
Черноморец
|
Ростсельмаш (г) — 0:4
|
16 лет 224 дня
|
27.11.2011
|
Сергей Ревякин
|
ЦСКА
|
Анжи (г) — 1:2
|
16 лет 239 дней
|
30.07.1992
|
Владислав Радимов
|
ЦСКА
|
Океан (г) — 2:5
|
16 лет 247 дней
|
30.07.2021
|
Сергей Пиняев
|
Крылья Советов
|
Спартак (д) — 0:1
|
16 лет 270 дней
|
18.06.2005
|
Павел Мамаев
|
Торпедо
|
Спартак (д) — 1:3
|
16 лет 274 дня
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1