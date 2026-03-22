Гусев — об игре Маринкина: «Он ни в чем не уступал, у него огромное будущее»

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев оценил игру полузащитника Тимофея Маринкина в матче 22-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

— Маринкин вышел в старте. В чем причина?

— Маринкин кому-то уступил? Если взять его, то он ни в чем не уступал, у него огромное будущее. Я ставил его не просто так. Есть качество, он может играть на таком уровне.

— Отсутствие Рубенса. Сказалось?

— Он является структурным игроком. Мы пропустили из-за отсутствия давления, показали в перерыве эти моменты, говорили играть плотнее. Мы чуть неправильно стали действовать в первом тайме, надо было играть агрессивнее, встречать выше. Мы говорили, что надо играть плотнее. Не считаю, что мы прям просели и уступили «Зениту». За две ошибки наказали, когда отыгрывались.

— Что было в записке Фомину?

— Менялась структура игры, объяснял позиции каждому игроку.

— Почему поменяли Рикардо?

— Рикардо получил удар в моменте с Энрике. У него контузия.

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