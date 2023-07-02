Личка признался, что смотрит хоккей чаще футбола
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о своих увлечениях.
— Каких игроков вы бы хотели видеть на каких позициях?
— По трансферам, честно скажу, я еще ничего не знаю. Потому что Желько приезжает сегодня, мы будем разговаривать. Не хочу пока говорить, оставим это для меня. За теми игроками, которые приходят сейчас в «Оренбург» мы следили еще за три месяца.
— Просили ли вас вернуться в Чехию?
— Нет. Это моя жизнь. Я решаю, что я хочу.
— Есть ли у вас любимый телевизионный сериал?
— Я очень люблю хоккей. Слежу за хоккеем. Очень люблю следить. Часами больше смотрю хоккей, нежели футбол. Я бы хотел пойти в Москве в большой театр. Я не большой фанат сидеть перед телевизором. Я люблю соревноваться. Мой брат здесь со мной. Мы играем между собой в бильярд, пинг-понг, в приставку. Смотреть сериал 2-3 часа — это потеря времени для меня, — сказал Личка.
«Динамо» 22 июня объявило о назначении 45-летнего чешского специалиста новым главным тренером команды. Ранее он возглавлял «Оренбург».
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