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Сегодня, 12:38

Личка признался, что смотрит хоккей чаще футбола

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о своих увлечениях.

— Каких игроков вы бы хотели видеть на каких позициях?

— По трансферам, честно скажу, я еще ничего не знаю. Потому что Желько приезжает сегодня, мы будем разговаривать. Не хочу пока говорить, оставим это для меня. За теми игроками, которые приходят сейчас в «Оренбург» мы следили еще за три месяца.

— Просили ли вас вернуться в Чехию?

— Нет. Это моя жизнь. Я решаю, что я хочу.

— Есть ли у вас любимый телевизионный сериал?

— Я очень люблю хоккей. Слежу за хоккеем. Очень люблю следить. Часами больше смотрю хоккей, нежели футбол. Я бы хотел пойти в Москве в большой театр. Я не большой фанат сидеть перед телевизором. Я люблю соревноваться. Мой брат здесь со мной. Мы играем между собой в бильярд, пинг-понг, в приставку. Смотреть сериал 2-3 часа — это потеря времени для меня, — сказал Личка.

«Динамо» 22 июня объявило о назначении 45-летнего чешского специалиста новым главным тренером команды. Ранее он возглавлял «Оренбург».

Футбол
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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