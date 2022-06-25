Федотов отреагировал на поражение ЦСКА «Велесу» в товарищеском матче

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение «Велесу» в товарищеском матче (0:2). Игра стала первой для 55-летнего специалиста во главе армейцев.

«Я думаю, что был хороший, содержательный первый тайм. Да, проигрывать неприятно, но мы только в начале пути. Мы прошли сборы, у нас не было выходных. Дальше будет восстановление, день отдыха и готовимся снова», — сказал Федоров в послематчевом интервью.

Ранее, 24 июня, ЦСКА проиграл «Велесу» в товарищеском матче, который состоялся на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.