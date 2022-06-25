Тикнизян признан лучшим игроком «Локомотива» в мае по версии болельщиков

Защитник Наир Тикнизян признан лучшим игроком «Локомотива» в мае по версии болельщиков, информирует пресс-служба московского клуба. В голосовании за российского футболиста отдали свои голоса 48,7 процентов среди опрашиваемых. Тикнизян получил награду перед тренировкой команды на сборах в Тарасовке.

«Я благодарен каждому из вас здесь. Я считаю, что без вас я бы не получил эту награду. Но опять же она для меня не столь важна. Главное — результаты, титулы и кубки. Поэтому продолжаем работать», — цитирует Тикнизяна пресс-служба «Локомотива».

В прошедшем сезоне 23-летний защитник провел 23 матча за «Локо» во всех турнирах и отдал 2 результативные передачи.