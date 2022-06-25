Тикнизян признан лучшим игроком «Локомотива» в мае по версии болельщиков
Защитник Наир Тикнизян признан лучшим игроком «Локомотива» в мае по версии болельщиков, информирует пресс-служба московского клуба. В голосовании за российского футболиста отдали свои голоса 48,7 процентов среди опрашиваемых. Тикнизян получил награду перед тренировкой команды на сборах в Тарасовке.
«Я благодарен каждому из вас здесь. Я считаю, что без вас я бы не получил эту награду. Но опять же она для меня не столь важна. Главное — результаты, титулы и кубки. Поэтому продолжаем работать», — цитирует Тикнизяна пресс-служба «Локомотива».
В прошедшем сезоне 23-летний защитник провел 23 матча за «Локо» во всех турнирах и отдал 2 результативные передачи.
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|0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
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|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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