Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 18:44

Тикнизян признан лучшим игроком «Локомотива» в мае по версии болельщиков

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в
Наир Тикнизян.
Фото пресс-служба «Локомотива»

Защитник Наир Тикнизян признан лучшим игроком «Локомотива» в мае по версии болельщиков, информирует пресс-служба московского клуба. В голосовании за российского футболиста отдали свои голоса 48,7 процентов среди опрашиваемых. Тикнизян получил награду перед тренировкой команды на сборах в Тарасовке.

«Я благодарен каждому из вас здесь. Я считаю, что без вас я бы не получил эту награду. Но опять же она для меня не столь важна. Главное — результаты, титулы и кубки. Поэтому продолжаем работать», — цитирует Тикнизяна пресс-служба «Локомотива».

В прошедшем сезоне 23-летний защитник провел 23 матча за «Локо» во всех турнирах и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/nair-tiknizyan-poluchil-nagradu-luchshego-igroka-mesyatsa/
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 алкогольных напитков, которые категорически нельзя употреблять в жару
Привет папе. Почему Овечкин играет за футбольное «Динамо» под номером 3
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Зенит» — «Сочи»: составы команд на товарищеский матч. Бакаев остался в запасе, Сарвели выйдет с первых минут
«Спартак» сыграл вничью с «Аланией» в первом матче под руководством Абаскаля
Федотов отреагировал на поражение ЦСКА «Велесу» в товарищеском матче
Лучший клуб Москвы-2022/23: «Спартак» обойдет ЦСКА и «Динамо» в рейтинге столицы?
В «Сочи» отреагировали на возможный переход нападающего Кассьеры в «Зенит»
Сарвели будет зарабатывать в «Сочи» около 4,5 миллионов рублей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федотов отреагировал на поражение ЦСКА «Велесу» в товарищеском матче

«Зенит» — «Сочи»: составы команд на товарищеский матч. Бакаев остался в запасе, Сарвели выйдет с первых минут
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости