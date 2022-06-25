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В «Сочи» отреагировали на возможный переход нападающего Кассьеры в «Зенит»

Алексей Еремин
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал возможный переход нападающего Матео Кассьеры в «Зенит».

«Слухи комментировать не хочу, придет время — все все узнают. Вероятность перехода Кассьерры в «Зенит» есть. Состоится ли он — время покажет», — цитирует ТАСС Рубашко.

Также Рубашко отреагировал на переход нападающего Владислава Сарвели из «Крыльев Советов» в «Сочи».

«Считаю, что это однозначно хорошее приобретение для «Сочи». Мы свой любой трансфер, если дело касается готового игрока, рассматриваем как усиление основного состава. Думаю, Владислав поможет команде, это 100 процентов. Мы за ним давно следили и ранее хотели подписать его, поэтому хорошо, что договорились и трансфер произошел», — добавил он.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил «СЭ», что клуб хочет оформить трансфер колумбийца.

24 июня Сарвели перешел из «Крыльев Советов» в «Сочи». В прошедшем сезоне 24-летний нападающий дебютировал за самарский клуб в Тинькофф РПЛ. В 30 матчах за самарский клуб форвард забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.

Источник: https://tass.ru/sport/15032909
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