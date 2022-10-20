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Сегодня, 13:00

Даса заявил, что в мире не должно быть никаких делений между людьми

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Защитник московского «Динамо» Эли Даса заявил, что у него, в отличии от других, не было никаких стереотипов о россиянах.

«Я еще не полностью изучил Москву из-за большого количества матчей, поэтому мне сложно говорить про город. До переезда в Россию у меня не было стереотипа, как у других, что русские — странные люди или еще что-то. Это абсолютно не так: русские обычные люди, как и другие. Не должно быть никаких делений между людьми, ведь мы все одинаковые», — приводит слова Дасы «РБ Спорт».

29-летний израильтянин присоединился к «Динамо» в сентябре 2022 года, провел за московскую команду семь матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-li-dasa-russkie-ne-stranny-e-lyudi-my-vse-odinakovy-e/
Эли Даса
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2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
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 - : -
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Урал – Кр. Советов
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Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

 12 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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