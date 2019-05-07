Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал спорные моменты в матчах 27-го тура "Ростов" – "Краснодар" и "Урал" – "Спартак".

– В матче "Ростов" – "Краснодар" на 32-й минуте арбитр на назначил пенальти. Ошибся?

– Арбитр должен был назначить 11-метровый.

– В игре "Урал" – "Спартак" Бумаль ударил Фернандо. Как оцените эпизод?

– В этой ситуации арбитр должен был показать Бумалю прямую красную карточку. Это однозначно, другого мнения быть не может. Арбитр допустил ошибку.

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