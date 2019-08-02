Глава КДК рассказал о наказании "Ростова" за столкновения ОМОНа с фанатами "Спартака"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал стадион "Ростова" на 2 матча условно, а также оштрафовал клуб на 650 тысяч рублей. "Спартак" оштрафовали на 150 тысяч рублей за неподобающее поведение фанатов клуба. Об этом журналистам сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

20 июля, после матча 2-го тура чемпионата России "Ростов" – "Спартак" (2:2) фанаты красно-белых долго не могли покинуть "Ростов Арену". После того, как болельщики выразили свое недовольство нахождением в подтрибунном помещении, их окружили сотрудники ОМОН. Сотрудники применяли дубинки и электрошокеры.

– За необеспечение принимающей стороной безопасности на стадионе, поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе, а также за иные нарушения регламента, принято решение оштрафовать "Ростов" на 650 тысяч, а также дисквалифицировать стадион команды на 2 домашних матча на нейтральном поле условно, – сказал Григорьянц. – Также, установить для "Ростова" испытательный срок до окончания сезона 2019/20, предупредить, что в случае очередного подобного нарушения к клубу будут применены более строгие санкции.

За неправомерные действия зрителей ФК "Спартак" получил штраф в 150 тысяч рублей. Также КДК обратил внимание РПЛ на недолжное исполнение функциональных обязанностей делегатом матча "Ростов" – "Спартак" и указал "Ростову" на принятие мер по недопущению действий, приведших к угрозе безопасности лиц, находящихся на стадионе. (Иван Торопцев)

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