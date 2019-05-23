Глава ФНЛ Ефремов о расширении РПЛ: "Есть временные рамки, в которые нужно уместить чемпионат"

Президент Олимп-ФНЛ, член исполнительного комитета РФС Игорь Ефремов прокомментировал корреспонденту "СЭ" детали обсуждения расширения российской премьер-лиги. Эта тема была понята на очередном заседании исполкома в четверг.

- Позиция клубов премьер-лиги известна, - сказал Ефремов корреспонденту "СЭ". - Теперь, после того, как вопрос поднялся на исполкоме РФС, этот вопрос будет обсуждаться более детально. Есть сложности с календарем, учитывая загруженность наших клубов в еврокубках. Есть временные рамки, в которые нужно уместить чемпионат. Два клуба – это еще четыре дополнительных тура. Впрочем, это прерогатива премьер-лиги, и не хотелось бы туда вторгаться.

- Что говорили члены исполкома?

- После исполкома руководитель организации дает пресс-конференцию, на которой рассказывает все, что считает нужным. Его дополнять смысла особого не вижу. А рассказывать то, как проходит обсуждение деталей в рамках исполкома, считаю не совсем правильным.

- Но разве изменение количества команд в РПЛ не отразится на ФНЛ? Что вы сами на этот счет думаете?

- В зависимости от того, как будет происходить ротация между лигами: с помощью переходных матчей или еще как-либо. В целом прямого влияния на ФНЛ я не вижу. Переходные матчи с премьер-лигой в нашем понимании должны оставаться, поэтому глобальных изменений в лиге не предвидится.

- Количественно такое нововведение может повлиять на ФНЛ? Может ли лига в теории сократиться из-за расширения РПЛ?

- Знаете, мы на протяжении очень многих лет анализируем этот вопрос. С учетом логистики самый комфортный для ФНЛ календарь - для 18 команд. Тогда мы избавляемся от наших так называемых "тройников" и формируем привычный недельный цикл. Но благодаря развитию инфраструктуры, появлению новых стадионов у нас нет проблем с полями даже ранней весной. Поэтому и для 20 команд у нас получается достаточно комфортный календарь. В этом сезоне ни один матч не был под угрозой срыва или переноса и не прошел в откровенно антифутбольных условиях. (Александр Рогулев)

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