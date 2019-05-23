Глава ФНЛ Ефремов о "лимитчике": "Одно дело поддержка и развитие, другое – протекционизм"

Президент Олимп-ФНЛ, член исполнительного комитета РФС Игорь Ефремов прокомментировал "СЭ" решение исполкома о "лимитчике" в каждой команде лиги. В четверг исполком РФС принял решение, что со следующего сезона в играх первенства ФНЛ должно быть по одному игроку 1998 года рождения или младше со стороны каждой из команд.

- Для начала необходимо утвердить техническую сторону вопроса, - сказал Ефремов. - В рамках Общего собрания ФНЛ мы обсуждали два варианта. Я точно за то, чтобы молодым футболистам было комфортно развиваться. Но сейчас надо понять, какие меры мы будем предпринимать с точки зрения контроля за этим нововведением. Есть решение исполкома, теперь до конца месяца мы должны понять, как это будет происходить. Протекционизм – это одно, поддержка и развитие – совершенно иное. Найти золотую середину будет непросто, но мы все вместе постараемся это сделать: и руководители клубов, и все футбольное сообщество. (Александр Рогулев)

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