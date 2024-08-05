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Глава Дагестана раскритиковал судейство в матче махачкалинского «Динамо» и «Пари НН»

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Глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал работу арбитра Яна Бобровского в матче 3-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН» (0:1).

После игры некоторые решения Бобровского подверглись критике со стороны экспертов и СМИ. Бело-голубые проводили первый домашний матч РПЛ в своей истории.

«Продолжаю размышлять о вчерашнем досадном поражении «Динамо» в первом домашнем матче. Сопереживать, разбираться в причинах. Команда играла хорошо, создавала острые моменты у ворот противника, оборонялась, была заряжена на победу. К игрокам вопросов нет. Но они есть к судьям.

Решения Яна Бобровского, мягко говоря, привели в недоумение не только зрителей, но и опытных спортивных экспертов. Несправедливое судейство ощущалось весь матч, а своего апогея достигло в концовке, когда в наши ворота был назначен пенальти. С каких пор легкий контакт и игра в мяч превратились в фол, а симуляция поощряется?

Как и большинство дагестанцев, возмущен таким отношением. Благодаря постоянному и неусыпному вниманию руководства клуба, самоотверженности и полной отдаче ребят наша команда в кратчайшие сроки вышла в РПЛ, но такое поведение и судьи, и команды гостей иначе как оскорблением и не назвать!», — написал Меликов в своем телеграм-канале.

Кроме того, глава региона призвал РФС провести разбирательство по итогам матча.

«Склонен согласиться с мнением нашего выдающегося футболиста Андрея Аршавина, заявившего, что «Бобровский просто принес три очка «Пари НН». Ничто так не лишает веры в игру, как подобные действия судей! Очень надеюсь, что этот случай явится предметом разбирательства в судейском комитете РФС и станет прецедентом в нашем футболе. Нашим же игрокам я советую поскорее забыть это недоразумение и, невзирая ни на что, продолжать движение вверх! У нас все получится!», — добавил Меликов.

Махачкалинцы по итогам 3-х туров РПЛ занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 2 очка. В следующем туре команда 10 августа сыграет на выезде с московским «Локомотивом».

Источник: Источник
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Ян Бобровский
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
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 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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 0 : 5
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