Глава Дагестана раскритиковал судейство в матче махачкалинского «Динамо» и «Пари НН»
Глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал работу арбитра Яна Бобровского в матче 3-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН» (0:1).
После игры некоторые решения Бобровского подверглись критике со стороны экспертов и СМИ. Бело-голубые проводили первый домашний матч РПЛ в своей истории.
«Продолжаю размышлять о вчерашнем досадном поражении «Динамо» в первом домашнем матче. Сопереживать, разбираться в причинах. Команда играла хорошо, создавала острые моменты у ворот противника, оборонялась, была заряжена на победу. К игрокам вопросов нет. Но они есть к судьям.
Решения Яна Бобровского, мягко говоря, привели в недоумение не только зрителей, но и опытных спортивных экспертов. Несправедливое судейство ощущалось весь матч, а своего апогея достигло в концовке, когда в наши ворота был назначен пенальти. С каких пор легкий контакт и игра в мяч превратились в фол, а симуляция поощряется?
Как и большинство дагестанцев, возмущен таким отношением. Благодаря постоянному и неусыпному вниманию руководства клуба, самоотверженности и полной отдаче ребят наша команда в кратчайшие сроки вышла в РПЛ, но такое поведение и судьи, и команды гостей иначе как оскорблением и не назвать!», — написал Меликов в своем телеграм-канале.
Кроме того, глава региона призвал РФС провести разбирательство по итогам матча.
«Склонен согласиться с мнением нашего выдающегося футболиста Андрея Аршавина, заявившего, что «Бобровский просто принес три очка «Пари НН». Ничто так не лишает веры в игру, как подобные действия судей! Очень надеюсь, что этот случай явится предметом разбирательства в судейском комитете РФС и станет прецедентом в нашем футболе. Нашим же игрокам я советую поскорее забыть это недоразумение и, невзирая ни на что, продолжать движение вверх! У нас все получится!», — добавил Меликов.
Махачкалинцы по итогам 3-х туров РПЛ занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 2 очка. В следующем туре команда 10 августа сыграет на выезде с московским «Локомотивом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Локомотив
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Химки
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|
9
|Рубин
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|
10
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
11
|Краснодар
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
12
|Пари НН
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|
13
|Динамо Мх
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
|0
|3
|1-10
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|0 : 2
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|5 : 0
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|5 : 1
|4.08
|17:30
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 5
|4.08
|20:30
|
Динамо Мх – Пари НН
|0 : 1
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|3 : 0
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0