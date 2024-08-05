Глава Дагестана раскритиковал судейство в матче махачкалинского «Динамо» и «Пари НН»

Глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал работу арбитра Яна Бобровского в матче 3-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН» (0:1).

После игры некоторые решения Бобровского подверглись критике со стороны экспертов и СМИ. Бело-голубые проводили первый домашний матч РПЛ в своей истории.

«Продолжаю размышлять о вчерашнем досадном поражении «Динамо» в первом домашнем матче. Сопереживать, разбираться в причинах. Команда играла хорошо, создавала острые моменты у ворот противника, оборонялась, была заряжена на победу. К игрокам вопросов нет. Но они есть к судьям.

Решения Яна Бобровского, мягко говоря, привели в недоумение не только зрителей, но и опытных спортивных экспертов. Несправедливое судейство ощущалось весь матч, а своего апогея достигло в концовке, когда в наши ворота был назначен пенальти. С каких пор легкий контакт и игра в мяч превратились в фол, а симуляция поощряется?

Как и большинство дагестанцев, возмущен таким отношением. Благодаря постоянному и неусыпному вниманию руководства клуба, самоотверженности и полной отдаче ребят наша команда в кратчайшие сроки вышла в РПЛ, но такое поведение и судьи, и команды гостей иначе как оскорблением и не назвать!», — написал Меликов в своем телеграм-канале.

Кроме того, глава региона призвал РФС провести разбирательство по итогам матча.

«Склонен согласиться с мнением нашего выдающегося футболиста Андрея Аршавина, заявившего, что «Бобровский просто принес три очка «Пари НН». Ничто так не лишает веры в игру, как подобные действия судей! Очень надеюсь, что этот случай явится предметом разбирательства в судейском комитете РФС и станет прецедентом в нашем футболе. Нашим же игрокам я советую поскорее забыть это недоразумение и, невзирая ни на что, продолжать движение вверх! У нас все получится!», — добавил Меликов.

Махачкалинцы по итогам 3-х туров РПЛ занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 2 очка. В следующем туре команда 10 августа сыграет на выезде с московским «Локомотивом».