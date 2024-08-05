«Спартак» — «Крылья Советов»: Угальде оформил дубль

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде оформил дубль в матче 3-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Костариканец отличился на 56-й минуте и довел счет до разгромного — 3:0. Ранее Угальде забил на 29-й минуте. Еще один гол красно-белых на счету Данила Пруцева (40).

«СЭ» проводит прямую текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Крылья Советов».