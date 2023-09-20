Титов: «Если подписали контракт с Абаскалем, давайте потерпим. Мне не нравится мысль, что его нужно убирать»

Бывший капитан и тренер «Спартака» Егор Титов оценил начало текущего сезона РПЛ для красно-белых.

«Начали здорово. Надо признать, что соперники были ниже рангом. «Спартак» много пропускал, хотя футбол был очень веселый — это порадовало. А дальше четыре матча в чемпионате без побед — и понеслась», — цитирует Титова Metaratings.ru.

Также он высказался о возможной отставке главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

«Мне очень не нравится мысль, что нужно убирать Абаскаля и все менять. Ведь только что все было неплохо. Если подписали контракт, давайте потерпим. Если будет совсем плохо, то нужно задавать вопросы руководству», — добавил специалист.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В феврале 2023-го московский клуб продлил контракт с испанским специалистом до лета 2025 года.

На данный момент московская команда идет на 6-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в восьми турах.