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Сегодня, 12:15

Гладилин считает, что Угальде может стать рекордной продажей в истории РПЛ

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Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал игру нападающего красно-белых Манфреда Угальде.

«Угальде набирается опыта. Видно, что он зависимый нападающий. Когда у «Спартака» стабилизировался стартовый состав, то у Угальде появилось хорошее взаимопонимание с партнерами. В атаке все-таки не так просто налаживать игру, но когда все ребята начали понимать друг друга и взаимодействовать между собой, то Угальде просто встал на острие и начал реализовывать моменты. Если Угальде будет продолжать играть и забивать в том же духе, то вполне реально, что он может стать рекордной продажей в истории РПЛ. Спартаковские менеджеры могут правильно распределить отступные и такой исход вполне возможен. Сейчас в Европе мало нападающих высокого класса, поэтому там перспективные игроки всегда очень высоко ценятся», — сказал Гладилин Legalbet.ru.

В сезоне-2024/25 Угальде провел в составе «Спартака» 22 матча во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал три результативные передачи.

Источник: Legalbet.ru
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 - : -
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