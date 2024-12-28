Гладилин считает, что Угальде может стать рекордной продажей в истории РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал игру нападающего красно-белых Манфреда Угальде.

«Угальде набирается опыта. Видно, что он зависимый нападающий. Когда у «Спартака» стабилизировался стартовый состав, то у Угальде появилось хорошее взаимопонимание с партнерами. В атаке все-таки не так просто налаживать игру, но когда все ребята начали понимать друг друга и взаимодействовать между собой, то Угальде просто встал на острие и начал реализовывать моменты. Если Угальде будет продолжать играть и забивать в том же духе, то вполне реально, что он может стать рекордной продажей в истории РПЛ. Спартаковские менеджеры могут правильно распределить отступные и такой исход вполне возможен. Сейчас в Европе мало нападающих высокого класса, поэтому там перспективные игроки всегда очень высоко ценятся», — сказал Гладилин Legalbet.ru.

В сезоне-2024/25 Угальде провел в составе «Спартака» 22 матча во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал три результативные передачи.