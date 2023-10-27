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27 октября, 18:37

Гладилин считает, что Литвинов может стать капитаном «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин сказал, сможет ли в будущем Руслан Литвинов стать капитаном красно-белых.

«У Литвинова видны лидерские качества. Сможет ли он стать капитаном «Спартака»? Если будет себя хорошо проявлять за команду. Нужно быть лидером не только на футбольном поле, но и за его пределами. Когда Руслан будет основным футболистом в сборной России, тогда и станет лидером «Спартака», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

22-летний Литвинов выступает за «Спартак» с сентября 2021 года. Всего за московский клуб он провел 79 матчей, забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-litvinov-mozhet-stat-kapitanom-spartaka-esli-budet-sebya-horosho-proyavlyat/
Руслан Литвинов
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ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

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 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Квинси Промес

Спартак

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ЦСКА

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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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