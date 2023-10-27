Зейтуллаев назвал клубы серии А, в которых может заиграть Тюкавин

Главный тренер итальянского «Виртус Купелло» Ильяс Зейтуллаев высказался о возможном переходе 21-летнего нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в один из клубов итальянской серии А.

«Тюкавин очень хорош. Он уже может играть в серии А. Уверен, он здесь появится. Но надо начинать не с топовых клубов. Видно невооруженным глазом, что он талантливый футболист. Видна и техника его, и мышление. Он опережает многих игроков РПЛ на два-три хода вперед. Он быстрее видит какие-то ситуации на поле, классно играет в касание. Некоторым вещам можно научиться, а некоторые с рождения внутри, как у него или Кварацхелии. Они родились с этим талантом. Какие клубы подойдут Тюкавину для начала карьеры в Италии? Думаю, в «Дженоа», «Кальяри», «Лечче», «Удинезе» спокойно сможет играть. Все зависит от амбиций человека. Бывает, такие талантливые футболисты сразу уезжают в топовый клуб и не играют. Чтобы привыкнуть к чемпионату, культуре, надо отыграть два сезона на хорошем уровне в «Лечче». Тогда тобой заинтересуется «Интер», — приводит слова Зейтуллаева Legalbet.

Тюкавин остался в запасе в матче 12-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0) и вышел лишь на замену во втором тайме. Последний раз 21-летний футболист забивал 6 августа в гостевом матче чемпионата России против «Зенита» (3:2).