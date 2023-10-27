Зейтуллаев назвал клубы серии А, в которых может заиграть Тюкавин
Главный тренер итальянского «Виртус Купелло» Ильяс Зейтуллаев высказался о возможном переходе 21-летнего нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в один из клубов итальянской серии А.
«Тюкавин очень хорош. Он уже может играть в серии А. Уверен, он здесь появится. Но надо начинать не с топовых клубов. Видно невооруженным глазом, что он талантливый футболист. Видна и техника его, и мышление. Он опережает многих игроков РПЛ на два-три хода вперед. Он быстрее видит какие-то ситуации на поле, классно играет в касание. Некоторым вещам можно научиться, а некоторые с рождения внутри, как у него или Кварацхелии. Они родились с этим талантом. Какие клубы подойдут Тюкавину для начала карьеры в Италии? Думаю, в «Дженоа», «Кальяри», «Лечче», «Удинезе» спокойно сможет играть. Все зависит от амбиций человека. Бывает, такие талантливые футболисты сразу уезжают в топовый клуб и не играют. Чтобы привыкнуть к чемпионату, культуре, надо отыграть два сезона на хорошем уровне в «Лечче». Тогда тобой заинтересуется «Интер», — приводит слова Зейтуллаева Legalbet.
Тюкавин остался в запасе в матче 12-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0) и вышел лишь на замену во втором тайме. Последний раз 21-летний футболист забивал 6 августа в гостевом матче чемпионата России против «Зенита» (3:2).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Зенит
|12
|7
|2
|3
|25-12
|23
|
3
|Кр. Советов
|12
|6
|3
|3
|26-17
|21
|
4
|Спартак
|12
|6
|2
|4
|18-18
|20
|
5
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|
9
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
10
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
11
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|20-24
|13
|
12
|Ахмат
|12
|3
|3
|6
|12-15
|12
|
13
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
14
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
15
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|- : -
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1