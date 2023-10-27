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27 октября, 18:29

Зейтуллаев назвал клубы серии А, в которых может заиграть Тюкавин

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер итальянского «Виртус Купелло» Ильяс Зейтуллаев высказался о возможном переходе 21-летнего нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в один из клубов итальянской серии А.

«Тюкавин очень хорош. Он уже может играть в серии А. Уверен, он здесь появится. Но надо начинать не с топовых клубов. Видно невооруженным глазом, что он талантливый футболист. Видна и техника его, и мышление. Он опережает многих игроков РПЛ на два-три хода вперед. Он быстрее видит какие-то ситуации на поле, классно играет в касание. Некоторым вещам можно научиться, а некоторые с рождения внутри, как у него или Кварацхелии. Они родились с этим талантом. Какие клубы подойдут Тюкавину для начала карьеры в Италии? Думаю, в «Дженоа», «Кальяри», «Лечче», «Удинезе» спокойно сможет играть. Все зависит от амбиций человека. Бывает, такие талантливые футболисты сразу уезжают в топовый клуб и не играют. Чтобы привыкнуть к чемпионату, культуре, надо отыграть два сезона на хорошем уровне в «Лечче». Тогда тобой заинтересуется «Интер», — приводит слова Зейтуллаева Legalbet.

Тюкавин остался в запасе в матче 12-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0) и вышел лишь на замену во втором тайме. Последний раз 21-летний футболист забивал 6 августа в гостевом матче чемпионата России против «Зенита» (3:2).

Источник: https://legalbet.ru/news/eks-forvard-yuventusa-nazval-klubi-serii-a-v-kotorih/
Футбол
РПЛ
Константин Тюкавин
Серия А
5
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
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