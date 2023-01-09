Крунич отреагировал на информацию об интересе «Нижнего Новгорода»

Бывший полузащитник «Москвы» и «Томи» Бранислав Крунич рассказал, что думает об интересе к нему со стороны «Нижнего Новгорода».

— В конце 2022 года вас называли одним из кандидатов на пост тренера в «Нижнего Новгорода». Была ли под этой информацией почва?

— Да, читал такие новости, со мной даже связывались ваши журналисты. Все, что могу сказать — я был в шорт-листе, видимо, но со мной в итоге никто так и не связался. Конкретного предложения не было.

— Были ли за последние пару лет реальные возможности перебраться в РПЛ?

— Какие-то разговоры возникали, связывались различные агенты, но конкретного предложения из России я пока не получал, — сказал Крунич Metaratings.ru.

В активе Крунича 96 матчей в РПЛ. Боснийский специалист работал тренером в таких клубах как «Крупа», «Борац» и «Леотаре».