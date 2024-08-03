Гладилин — о Маркиньосе в «Спартаке»: «Станкович знает, что делает»
Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился впечатлениями от перехода в московский клуб полузащитника Маркиньоса из «Ференцвароша».
— Я думаю, что Станкович знает, что делает. Если купили — значит нужен. Он играл под руководством Деяна в «Ференцвароше», да и сам тренер выступал в полузащите, поэтому переход вполне логичен. Вероятно, Станкович будет доверять Маркиньосу, поскольку хорошо знает его по прошлому клубу.
Стоит ли теперь что-то делать с Зиньковским, потому что Маркиньос играет на его позиции? Нет, до зимы точно не нужно, а может даже и до конца чемпионата. Конкуренция станет больше, это повысит уровень футболистов. Да и нужно еще посмотреть, точно ли Станкович определит Маркиньоса именно на позицию Зиньковского, — сказал Гладилин.
«Спартак» подписал контракт с Маркиньосом на три года. Бразилец будет выступать за красно-белых под 8-м номером.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
9
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
10
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|0 : 2
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|5 : 0
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|17:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|4.08
|20:30
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Педро
Зенит
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0