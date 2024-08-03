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Сегодня, 19:22

Гладилин — о Маркиньосе в «Спартаке»: «Станкович знает, что делает»

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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился впечатлениями от перехода в московский клуб полузащитника Маркиньоса из «Ференцвароша».

— Я думаю, что Станкович знает, что делает. Если купили — значит нужен. Он играл под руководством Деяна в «Ференцвароше», да и сам тренер выступал в полузащите, поэтому переход вполне логичен. Вероятно, Станкович будет доверять Маркиньосу, поскольку хорошо знает его по прошлому клубу.

Стоит ли теперь что-то делать с Зиньковским, потому что Маркиньос играет на его позиции? Нет, до зимы точно не нужно, а может даже и до конца чемпионата. Конкуренция станет больше, это повысит уровень футболистов. Да и нужно еще посмотреть, точно ли Станкович определит Маркиньоса именно на позицию Зиньковского, — сказал Гладилин.

«Спартак» подписал контракт с Маркиньосом на три года. Бразилец будет выступать за красно-белых под 8-м номером.

Источник: РБ Спорт
Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
Маркиньос Коста
2
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 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
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 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
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 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
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 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
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