Гладилин: «Пока в «Спартаке» нет костяка, поэтому команду лихорадит»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин объяснил, почему московская команда играет нестабильно.

«Пока в «Спартаке» не стабилизировался стартовый состав, нет костяка. Пока нет наигранных связей. У игроков есть самоотдача, можно датировать состав, а игры, чтобы добиваться результата нет. Игра «Спартака» зависит от того, в какой форме футболисты, поэтому команду лихорадит. Если тренерский штаб и футболисты не найдут игру для побед, то эта проблема будет и в следующем сезоне», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

Летом 2022 года московскую команду возглавил испанский специалист Гильермо Абаскаль. По итогам 26 туров «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков. 13 мая красно-белые сыграют с «Химками». Матч начнется в 14.00 по московскому времени.