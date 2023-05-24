Гладилин не считает, что потеря Соболева станет проблемой для «Спартака»
Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин ответил на вопрос, повлияет ли дисквалификация форварда Александра Соболева на результаты московской команды в оставшихся матчах сезона.
«Нет, никак не повлияет, наоборот, улучшит командный дух, подстегнет. Соболев нанес прежде всего моральный урон команде. Так нельзя, народная команда, болельщиков много, дети смотрят. Об этом даже говорить не нужно. А игроков в «Спартаке» достаточно, много хороших нападающих. Соболев, кстати, в последних играх и не выделялся. Его нервозность в матче могла быть обусловлена тем, что у него не шла игра, что он не может себя проявить в таких ключевых матчах. Потеря Соболева — я не вижу в этом проблемы сейчас. Там достаточно игроков в атаке, которые его заменят», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».
Соболев получил красную карточку в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1) после того, как показал защитнику армейцев Виллиану Роше грубый жест. 24 мая КДК РФС принял решение дисквалифицировать футболиста на 4 матча. Теперь нападающий пропустит два оставшихся матча в текущем сезоне чемпионата России, а также две первых игры в сезоне-2023/24 РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|28
|11
|4
|13
|36-52
|37
|
11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|- : -
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|- : -
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9