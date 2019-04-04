Гинер ждал вопросов о Влашиче. Его спросили о серии ЦСКА – СКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер после подписания нового партнерского контракта с Hyundai сказал, что ждал вопросов о том, останется ли в команде Никола Влашич. Арендное соглашение хорватского полузащитника, права на которого принадлежат "Эвертону", рассчитано до конца сезона-2018/19.

– Как вы думаете, хоккейный ЦСКА выиграет серию у СКА?

– Вы знаете, сидя сейчас, сказали о сессии вопросов и ответов, сам у себя в голове говорил – сделай ставку, будет ли вопрос: "А вы выкупите Влашича, или нет?" Ни про сотрудничество, ни про что-то еще. Мне досадно, что два армейских клуба борются между собой. Но такова жизнь. (Андрей Михайлов, Елена Григорьевская)

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