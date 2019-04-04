Гинер в шутку пообещал вернуть Хонду в ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер на церемонии подписания контракта с компанией Hyundai в шутку сказал, что рассматривает возможность возвращения в команду Кейсуке Хонды, чтобы сделать его рекламным лицом автомобильного бренда.

– Главный вопрос – срок контракта. Какие дальнейшие перспективы?

– Мы рассматриваем партнерство как стратегическое направление, – сказал управляющий директор Алексей Калинцев . – Надеемся, что оно будет носить долгосрочный характер. Контракт не годовой, надеемся, что он будет долгосрочным.

– Что получит ЦСКА от этого сотрудничества?

– Мы не будем называть цифры, – добавил Гинер. – Сейчас контракт был подписан в кратчайшие сроки. Он будет дополняться. И компания и клуб довольны сотрудничеством. Коенчно, мы недовольны – мы хотели бы побольше, компания – поменьше. Компания не будет содержать клуб. Это будет сотрудничество, которое пойдет на пользу обеим сторонам.

– Кто будет лицом бренда со стороны игроков?

– Хонду вернем (смех в зале). Было бы очень прикольно, если бы Хонда рекламировал Hyundai. Вернем его, отыграет еще какой-то срок.

Кейсуке Хонда выступал за ЦСКА с 2010 по 2014 гг. На его счету 127 матчей и 28 голов за армейский клуб. Сейчас японский полузащитник играет в Австралии за клуб "Мельбурн Виктори". (Андрей Михайлов, Елена Григорьевская)

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