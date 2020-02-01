Гинер считает, что футболистам не нужны агенты. И вот почему

Президент ЦСКА Евгений Гинер в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» признался, что по его мнению агенты должны вкладываться в молодых футболистов.

— За всю историю моего владения клуба, я встречался с двумя-тремя агентами, — рассказал Гинер. — Я считаю, что агенты вообще не нужны. Как-то я встречался с Вагнером. Я спросил: «Зачем тебе агент?» Он ответил: «Когда у меня не было бутс, еды, он давал мне денег, не зная, во что я вырасту. Как я могу его бросить?»

Это я понимаю. Так вложитесь в молодых ребят. Поддерживайте этих. Но здесь я такого не вижу.