Гинер: «Я доволен заседанием Исполкома. Все остальное вам расскажет Дюков»
Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, что доволен тем, как прошло заседание Исполкома организации. Мероприятие состоялось сегодня, 30 марта.
«Я доволен заседанием. Все остальное вам расскажет Александр Валерьевич (Дюков)», — сказал Гинер.
Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал «СЭ» о повестке дня заседания Исполкома организации.
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