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Гинер надеется, что Березуцкие сделают выбор о дальнейшей деятельности в ближайшие несколько месяцев

17:25
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Президент ЦСКА Евгений Гинер в интервью Нобелю Арустамяну отметил, что в ближайшее время ждет решения от бывших защитников армейской команды Алексея и Василия Березуцких решения об их дальнейшей деятельности.

— Наши ребята если заканчивают и хотят работать в клубе, то они должны на всех направлениях, — сказал Гинер. — С первой командой, в детской школе, в селекционном отделе. И для себя сделать выбор, где ему комфортнее. Надеюсь, через месяц-два братья Березуцкие сделают для себя выбор.

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