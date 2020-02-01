Гинер надеется, что Березуцкие сделают выбор о дальнейшей деятельности в ближайшие несколько месяцев

Президент ЦСКА Евгений Гинер в интервью Нобелю Арустамяну отметил, что в ближайшее время ждет решения от бывших защитников армейской команды Алексея и Василия Березуцких решения об их дальнейшей деятельности.

— Наши ребята если заканчивают и хотят работать в клубе, то они должны на всех направлениях, — сказал Гинер. — С первой командой, в детской школе, в селекционном отделе. И для себя сделать выбор, где ему комфортнее. Надеюсь, через месяц-два братья Березуцкие сделают для себя выбор.