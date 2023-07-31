Абаскаль: «Плана играть прагматично не было»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о матче с «Балтикой» (2:1) во втором туре РПЛ.

— В кубковом матче с «Краснодаром» было больше романтизма, а сегодня — прагматизма. Это так?

— Не совсем согласен. После поездки в Краснодар и при тяжелом графике нам было трудно удерживать интенсивность игры. Не смогли направить матч в то русло, что хотелось. Плана играть прагматично не было. Нужно было грамотно действовать позиционно. Во втором тайме мы перехватывали мяч уже ближе к своим воротам, надо было больше бегать. Принимали неверные решения.

— Ждали ли вы такого активного прессинга от «Балтики»? Не потому ли в основе вышел Умяров, а не Мартинс?

— Они оба хороши. Но дело не в этом. Мартинс получил повреждение в конце игры в Краснодаре. И он не тренировался вообще до сегодняшнего дня. Мы ожидали прессинга, но не на протяжении 90 минут. Это очень самоотверженно. Подчеркну: у нас уже много травм после первых двух матчей сезона. Кому-то стоит подумать об этом.

«Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков за 2 тура. «Балтика» находится на 15-м месте, проиграв два первых матча сезона-2023/24 РПЛ.