Абаскаль — о работе в «Спартаке»: «Всегда найдется тот, кто хочет выделиться, сделать что-то по-своему»

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» высказался о работе в московском клубе.

— «Спартак» — клуб, который отнимает много сил. Насколько сложно было работать?

— Это самое сложное в футболе. «Спартак» — клуб, который требует огромной отдачи, возлагает колоссальную ответственность. Это касается всех команд, но «Спартак» особенно привязан к своей истории, и ее нужно уважать. Быть в таком амбициозном и популярном клубе непросто. Всегда найдется тот, кто хочет выделиться, сделать что-то по-своему.

Но в конечном счете такие вещи не работают долго. Футбол — командная игра. Если есть команда, будет и результат. Посмотрите на Луиса Энрике: он дважды выигрывал Лигу чемпионов, и первое, что сказал, — он не хочет видеть индивидуальностей. Футбол — это коллектив, единство, чувство принадлежности, ответственность. Задача тренера — найти общий язык с командой, чтобы все двигались в одном направлении. Без этого успеха не будет.

Абаскаль работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год. Последним местом работы испанца был мексиканский «Атлетико Сан-Луис».