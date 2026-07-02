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Абаскаль рассказал о самом тяжелом дне в «Спартаке»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» назвал самый тяжелый день в клубе.

— Ваш самый тяжелый день в «Спартаке»?

— Матч с «Уралом» в марте 2023 года. Говорю это с огромным уважением к тому, что произошло. Счет 2:2, забиваем чистый гол. Но арбитр свистнул до того, как мяч пересек линию. Ошибка.

Я считаю, та победа могла бы стать для нас переломным моментом на пути к чемпионству — она дала бы нам уверенность, эмоциональный подъем. В футболе такие мгновения меняют ход сезона. К сожалению, в тот день мы остались ни с чем, и это сказалось на команде.

— Думаете, золото было реальным?

— Да, мы могли выиграть чемпионат. Мы хорошо работали и, по сути, были сильнее. Но тот матч с «Уралом» немного нас надломил... В футболе много эмоций, и победы дают ощущение силы, свободы, уверенности. А неудовлетворенность, наоборот, оставляет осадок. Думаю, именно она сыграла с нами злую шутку.

Гильермо Абаскаль.«Промес говорил, что придем в «Спартак» вместе: я — тренером, он и Зиеш — игроками». Интервью Абаскаля

Абаскаль работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год. Последним местом работы испанца был мексиканский «Атлетико Сан-Луис».

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ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Абаскаль — о работе в «Спартаке»: «Всегда найдется тот, кто хочет выделиться, сделать что-то по-своему»

Абаскаль выступил за возвращение Дзюбы в «Спартак»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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