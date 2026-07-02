Абаскаль рассказал о самом тяжелом дне в «Спартаке»

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» назвал самый тяжелый день в клубе.

— Ваш самый тяжелый день в «Спартаке»?

— Матч с «Уралом» в марте 2023 года. Говорю это с огромным уважением к тому, что произошло. Счет 2:2, забиваем чистый гол. Но арбитр свистнул до того, как мяч пересек линию. Ошибка.

Я считаю, та победа могла бы стать для нас переломным моментом на пути к чемпионству — она дала бы нам уверенность, эмоциональный подъем. В футболе такие мгновения меняют ход сезона. К сожалению, в тот день мы остались ни с чем, и это сказалось на команде.

— Думаете, золото было реальным?

— Да, мы могли выиграть чемпионат. Мы хорошо работали и, по сути, были сильнее. Но тот матч с «Уралом» немного нас надломил... В футболе много эмоций, и победы дают ощущение силы, свободы, уверенности. А неудовлетворенность, наоборот, оставляет осадок. Думаю, именно она сыграла с нами злую шутку.

Абаскаль работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год. Последним местом работы испанца был мексиканский «Атлетико Сан-Луис».