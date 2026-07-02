Абаскаль объяснил, почему Москва — самый безопасный город мира

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» высказался о безопасности в Москве.

— Вы ранее говорили, что Москва — лучший город с точки зрения безопасности.

— Да. Для меня это факт. На культурном уровне люди, с которыми я работал, проявляют уважение и обладают большим образованием. Я считаю, что это привилегия — и для города, и для страны. Поэтому ты чувствуешь себя в безопасности, куда бы ни пошел. Ты понимаешь, что находишься под защитой. А в других странах, где мы бывали, всегда есть риск, что в любой момент может что-то случиться. Здесь же ощущение безопасности гораздо сильнее.

— Вы работали во многих странах: Испания, Мексика, Италия, Россия, Греция. Чем отличаются русские?

— Мне очень близок менталитет и то, как люди взаимодействуют друг с другом. Если они видят, что ты настроен на работу и открыт к общению, они отвечают уважением. На культурном уровне русские, на мой взгляд, отличаются серьезностью в работе, но при этом стремятся к эффективности. Здесь есть четкая, внятная линия в организации труда — и для нас, кто живет работой 24/7, это крайне важно.

Я с теплотой вспоминаю всех, с кем взаимодействовал в клубе. Самое ценное не только страсть, но и уважение, желание сделать результат общим, командным.

Абаскаль работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год. Последним местом работы испанца был мексиканский «Атлетико Сан-Луис».