Угальде: «Я — оптимист. Мне кажется, у «Спартака» есть шансы на чемпионство»

Новичок «Спартака», нападающий Манфред Угальде поделился мнением о шансах своей команды на борьбу за победу в чемпионате России.

— Я оптимист. Мне кажется, у нас есть шансы. Да, сложно, до «Краснодара» 8 очков. Но надо бороться и побеждать. Знаю, что игру с «Зенитом» можно назвать дерби. Это важный матч. Будет сложно, но мы должны победить. Сыграть так, как надо, чтобы взять три очка. Это наша цель. Сколько забью «Зениту»? Посмотрим, только бог знает.

— Сколько голов хотите забить за оставшийся сезон?

— Не скажу точное количество голов. Сколько у нас осталось матчей? Кажется, 13? Хочу забивать в каждом. Понимаю, что в каждом не получится, но это моя цель.

— Был ли «Спартак» близок к той игре, которую хочет видеть в чемпионате?

— Действительно сегодня все сыграли так, как надо, с хорошей энергией. Особенно здорово провели первый тайм. Мне кажется, мы могли все решить еще на первых минутах. Есть к чему стремиться.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками.

В среду, 14 февраля красно-белые разгромили «Кайрат» (6:0) и во второй раз подряд выиграли Winline Зимний Кубок РПЛ.