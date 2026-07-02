Абаскаль: «Соболев мог бы заиграть в Италии»

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» оценил перспективы нападающего «Зенита» Александра Соболева.

— Соболев мог бы заиграть в Италии?

— В Италии — да. Какой именно клуб, не знаю, но многие итальянские клубы нуждаются в таком типе форварда. В Испании ему было бы сложнее — там ценят скорость работы с мячом. В наш первый сезон Соболев всех удивил: смещался на правый фланг, действовал как крайний и приносил команде большую пользу.

Именно за счет его смещений Квинси, думаю, забил 21 гол — Соболев освобождал пространство. Мне кажется, итальянская и немецкая лиги подходят под его профиль лучше всего.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего Соболева в 7 миллионов евро.