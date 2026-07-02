Абаскаль рассказал, почему Зиеш и Санчес не перешли в «Спартак»

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» рассказал о несостоявшихся трансферах в московский клуб.

— Кто еще мог бы перейти в «Спартак», но по разным причинам этого не случилось?

— Когда мы искали нападающего, одним из кандидатов был Маттео Ретеги. Или Зиеш, например, играл в полуфинале Лиги чемпионов с «Аяксом». Был и другой вариант высокого уровня — Давинсон Санчес из «Тоттенхэма». По индивидуальным качествам колумбиец очень силен: дриблинг, стандарты, передачи. В этом он был действительно хорош. Но его переход заблокировали в Англии.

Зиеш, кстати, приезжал в Россию — на Медиалигу. Он реально мог оказаться в «Спартаке». Ему все понравилось, но в футболе, как известно, нужно согласие обеих сторон — не договорились. А задумка была красивая: справа Зиеш, слева Промес, и правша, и левша... Из этого могла бы выйти отличная связка.

Абаскаль работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год. Последним местом работы испанца был мексиканский «Атлетико Сан-Луис».