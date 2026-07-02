Абаскаль выступил за возвращение Дзюбы в «Спартак»

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном возвращении нападающего Артема Дзюбы в состав красно-белых.

— Вы поддерживаете контакт с Соболевым?

— Иногда. Когда он сконцентрирован, то хорош, приносит много пользы. Он выиграл титул, и теперь его менталитет должен стать еще сильнее, чтобы двигаться дальше. Если сохранит амбициозность, будет и дальше опасен.

Он примерно формата Дзюбы. Против Артема очень трудно защищаться: он крупный, мощный, выигрывает верховые мячи.

— Дзюба мог бы помочь нынешнему «Спартаку»?

— Да. Но у них есть Манфред — совершенно другой тип нападающего. Так что иметь и такого, как Дзюба или Соболев, для силовой и верховой борьбы, и такого, как Манфред, более гибкого форварда, было бы здорово.

1 июля 37-летний Дзюба стал свободным агентом. Последние два года Дзюба выступал за «Акрон». В сезоне-2025/26 на его счету 28 матчей во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.