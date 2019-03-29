Гильерме может получить работу в "Локомотиве" после завершения карьеры

33-летний вратарь "Локомотива" Гильерме после завершения карьеры футболисты может получить работу в клубе, сообщил на встрече с журналистами генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе. Голкипер защищает цвета железнодорожников с 2007 года. В 2015 году он получил российский паспорт, а с 2016-го защищает цвета сборной России.

– Он абсолютно русифицированный человек, – сказал Кикнадзе. – Мы разговаривали с его агентом, не исключено, что после завершения карьеры Гильерме продолжит работу в клубе. Смотрим на него, как на звезду "Локомотива", как на часть истории клуба, как на наш символ.

– Вы считаете, что Гильерме – голкипер номер один в России?

– Я считаю, что да. Но делайте скидку на то, что я локомотивец. Александр Иванович Медведев (президент "Зенита". – Прим. "СЭ"), думаю, ответил бы по-другому. (Илья Андреев, Илья Егоров)