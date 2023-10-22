Абаскаль — о конфликте с Соболевым: «Это тема для невежд»

Главный тренер «Спартака» Гильерме Абаскаль прокомментировал информацию о конфликте с нападающим команды Александром Соболевым. Форвард попал в запас красно-белых на матч 12-го тура РПЛ с «Пари НН».

«Присутствие Соболева в заявке значит, что конфликт улажен? Это тема для невежд, для тех, кто не знает. Если вы не знаете информацию, те, кто пытается ее распространять, сделать какие-то домыслы, это не так. Есть футбол, есть то, как футболисты играют на поле. Есть уважение. Все», — сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».

Ранее руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил об отсутствии конфликта между Соболевым и Абаскалем.

18 октября журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что главный тренер красно-белых отстранил 26-летнего форварда от тренировок за то, что футболист трижды пропустил командный завтрак.

В 12-м туре РПЛ «Спартак» дома играет с «Пари НН». На данный момент идет первый тайм, счет — 0:0.