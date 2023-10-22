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Сегодня, 14:28

Абаскаль — о конфликте с Соболевым: «Это тема для невежд»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильерме Абаскаль прокомментировал информацию о конфликте с нападающим команды Александром Соболевым. Форвард попал в запас красно-белых на матч 12-го тура РПЛ с «Пари НН».

«Присутствие Соболева в заявке значит, что конфликт улажен? Это тема для невежд, для тех, кто не знает. Если вы не знаете информацию, те, кто пытается ее распространять, сделать какие-то домыслы, это не так. Есть футбол, есть то, как футболисты играют на поле. Есть уважение. Все», — сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».

Ранее руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил об отсутствии конфликта между Соболевым и Абаскалем.

18 октября журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что главный тренер красно-белых отстранил 26-летнего форварда от тренировок за то, что футболист трижды пропустил командный завтрак.

В 12-м туре РПЛ «Спартак» дома играет с «Пари НН». На данный момент идет первый тайм, счет — 0:0.

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Сергей Юран. «Спартак» — «Пари НН»: Абаскаль оставил Соболева в запасе. Онлайн-трансляция матча
Россия. Премьер-лига. 12-й тур
22 окт, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Пари НН

Александр Соболев
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
4
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
5
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
6
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
7
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
8
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
13
 Балтика 12 3 2 7 12-18 11
14
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
15
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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28 тур
29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 0 : 0
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 0 : 0
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 2 : 2
22.10 12:00
Урал – Сочи
 1 : 4
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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