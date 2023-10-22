Горшков о будущем: «Если и через три года буду играть в «Крыльях» — замечательно!»
Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков в разговоре с «СЭ» высказался о продолжении своей будущей карьеры.
— Где видишь себя через три года?
— На футбольном поле.
— Неважно, какого клуба?
— Очень важно! Я люблю «Крылья», город, болельщиков. Не знаю, как дальше все сложится. Но если и через три года буду играть в Самаре — это замечательно!
Горшков стал игроком «Крыльев Советов» в августе 2020 года. Всего он провел 128 матчей за самарскую команду, в которых отметился 7 голами и 18 результативными передачами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
4
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
5
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
6
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
7
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
8
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
9
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
10
|Рубин
|12
|3
|4
|5
|11-20
|13
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
13
|Балтика
|12
|3
|2
|7
|12-18
|11
|
14
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
15
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|1 : 2
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|0 : 0
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|0 : 0
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|2 : 2
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|1 : 4
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1
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