Горшков о будущем: «Если и через три года буду играть в «Крыльях» — замечательно!»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков в разговоре с «СЭ» высказался о продолжении своей будущей карьеры.

— Где видишь себя через три года?

— На футбольном поле.

— Неважно, какого клуба?

— Очень важно! Я люблю «Крылья», город, болельщиков. Не знаю, как дальше все сложится. Но если и через три года буду играть в Самаре — это замечательно!

Горшков стал игроком «Крыльев Советов» в августе 2020 года. Всего он провел 128 матчей за самарскую команду, в которых отметился 7 голами и 18 результативными передачами.

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