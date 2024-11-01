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Сегодня, 18:21

Гершкович рассказал, как московское «Динамо» может выйти из кризиса в обороне

Алина Савинова
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Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился мнением об игре московского «Динамо» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Динамо» — это моя головная боль и всех тех, кто ему симпатизирует. Такая классная атака — и такая безобразная оборона... С подобными вводными говорить о больших победах сложно. Принцип «вы забьете нам, сколько сможете, а мы вам — сколько захотим», будет проходить явно не против всех соперников. Баланс слишком хрупкий. Считаю, «Динамо» нужно срочно укреплять оборону и качеством, и количеством», — цитирует Гершковича «Евро-Футбол.Ру».

Тренер также отметил, что в России дефицит высококачественных защитников.

«Будем надеяться на плодотворную работу динамовской академии. Я знаю, там есть перспективные молодые ребята. Мне кажется, надо уже больше им доверять», — добавил он.

После 13 туров «Динамо» с 26 очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Михаил Гершкович
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
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 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
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