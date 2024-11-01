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Сегодня, 18:22

Андреев ответил Писареву на критику Слишковича: «Его мнение в «Оренбурге» ни на что не влияет»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии «СЭ» отреагировал на слова тренера сборной России Николая Писарева о главном тренере «горожан» Владимире Слишковиче.

Ранее тренер сборной России заявил «РБ Спорт», что не понимает, за какие заслуги Слишкович был назначен в «Оренбург»

«Это его мнение. У всех может быть разное мнение — у тебя одно, у меня другое. Но мнение Писарева в «Оренбурге» ни на что не влияет. В сборной — да. Он высказался в такой форме, это позиция болельщика, частного лица. Мне кажется, что назначение Слишковича — хорошее решение», — сказал Андреев «СЭ».

Слишкович возглавил «Оренбург» 7 октября. Ранее он работал в тренерском штабе «Спартака» с июня 2022 по май 2024 года и временно руководил командой после увольнения Гильермо Абаскаля.

Дмитрий Андреев
Николай Писарев
ФК Оренбург
Владимир Слишкович
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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 - : -
2.11 18:00
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 - : -
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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 - : -
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
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