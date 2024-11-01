Андреев ответил Писареву на критику Слишковича: «Его мнение в «Оренбурге» ни на что не влияет»

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии «СЭ» отреагировал на слова тренера сборной России Николая Писарева о главном тренере «горожан» Владимире Слишковиче.

Ранее тренер сборной России заявил «РБ Спорт», что не понимает, за какие заслуги Слишкович был назначен в «Оренбург»

«Это его мнение. У всех может быть разное мнение — у тебя одно, у меня другое. Но мнение Писарева в «Оренбурге» ни на что не влияет. В сборной — да. Он высказался в такой форме, это позиция болельщика, частного лица. Мне кажется, что назначение Слишковича — хорошее решение», — сказал Андреев «СЭ».

Слишкович возглавил «Оренбург» 7 октября. Ранее он работал в тренерском штабе «Спартака» с июня 2022 по май 2024 года и временно руководил командой после увольнения Гильермо Абаскаля.