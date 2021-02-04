Герман Ткаченко рассказал, как убеждал Роберто Карлоса перейти в «Анжи»

Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер подготовил эксклюзивный материал, посвященный 10-летию покупки «Анжи» Сулейманом Керимовым. Член совета директоров «Анжи» Герман Ткаченко рассказал о том, как миллиардер захотел приобрести в купленную им команду 37-летнего бразильского защитника Роберто Карлоса, и о чем говорил сам Ткаченко в Бразилии на переговорах со знаменитым футболистом.

— Просто он Сулейману нравился, и тот мечтал его приобрести, — говорит Ткаченко. — Я прилетел и сделал Роберто за полтора дня. Когда он приехал на сбор в Турцию, ажиотаж вокруг «Анжи» за одну секунду взлетел, как ракета в космос, — вжжжих!

— И он так легко согласился ехать в никому не известный на тот момент регион?

— Он вообще легкий человек. Слишком легкий! — смеется Ткаченко. — Но вопросы у него, конечно, были. Переводил один бразильский адвокат, также при разговоре был его агент, который, молодец, ничем не помешал. Говорю Роберто Карлосу: «Это specialarea» (особая местность. — Прим. И. Р.). — «Что ты имеешь в виду?» — «Ты был в Кабуле?» Тут он испугался. Я улыбаюсь: «Это не Кабул. А ты был в Стамбуле?» — «Конечно, прекрасный город!» — «Но это и не Стамбул. Это что-то среднее между ними».

Полностью первая часть суперэксклюзива «СЭ» об истории «Анжи» Сулеймана Керимова