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У японского новичка «Рубина» травма связок голеностопа

21:16
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На этой неделе во время тренировки на сборе в Турции новичок «Рубина» Мицуки Сайто получил травму и сразу покинул поле. После обследования было диагностировано повреждение связочного аппарата голеностопного сустава, сообщает пресс-служба клуба.

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, что футболист пропустит минимум шесть недель.

21-летний полузащитник перешел в казанский клуб в декабре 2020 года, но пока не принимал участие в официальных играх.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/stali-izvestny-sroki-vosstanovleniya-yaponskogo-novichka-rubina-1754154/

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