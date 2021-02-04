У японского новичка «Рубина» травма связок голеностопа
21:16
На этой неделе во время тренировки на сборе в Турции новичок «Рубина» Мицуки Сайто получил травму и сразу покинул поле. После обследования было диагностировано повреждение связочного аппарата голеностопного сустава, сообщает пресс-служба клуба.
Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, что футболист пропустит минимум шесть недель.
21-летний полузащитник перешел в казанский клуб в декабре 2020 года, но пока не принимал участие в официальных играх.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/stali-izvestny-sroki-vosstanovleniya-yaponskogo-novichka-rubina-1754154/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю