У японского новичка «Рубина» травма связок голеностопа

На этой неделе во время тренировки на сборе в Турции новичок «Рубина» Мицуки Сайто получил травму и сразу покинул поле. После обследования было диагностировано повреждение связочного аппарата голеностопного сустава, сообщает пресс-служба клуба.

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, что футболист пропустит минимум шесть недель.

21-летний полузащитник перешел в казанский клуб в декабре 2020 года, но пока не принимал участие в официальных играх.