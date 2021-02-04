Карпин — о трансферных планах «Ростова»: «Так я все вам и рассказал»
21:53
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о трансферных планах команды.
«Подготовка к сезону продолжается. Продолжается набор формы, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Работаем в штатном режиме.
На сборах всегда много молодежи. Просто вы на это внимания не обращали.
Тем более, кого называть молодым? 18-летние ребята из дубля — хорошо. А в нормальном мире в 21 год парень уже должен играть. А у нас до 25 лет в подающих надежды ходят.
Работа трансферная ведется. Не могу сказать точно, что новички будут. Денег на дорогие покупки нет. Об этом все знают, все к этому готовы. Но если будут приемлемые варианты, то почему бы и нет?
Какие позиции нужно усилить? Так я все вам и рассказал».
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