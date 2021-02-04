Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о трансферных планах команды.

«Подготовка к сезону продолжается. Продолжается набор формы, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Работаем в штатном режиме.

На сборах всегда много молодежи. Просто вы на это внимания не обращали.

Тем более, кого называть молодым? 18-летние ребята из дубля — хорошо. А в нормальном мире в 21 год парень уже должен играть. А у нас до 25 лет в подающих надежды ходят.

Работа трансферная ведется. Не могу сказать точно, что новички будут. Денег на дорогие покупки нет. Об этом все знают, все к этому готовы. Но если будут приемлемые варианты, то почему бы и нет?

Какие позиции нужно усилить? Так я все вам и рассказал».