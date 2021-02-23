Мостовой назвал странным уход Еременко из «Ростова»

Экс-футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» уход Романа Еременко из «Ростова».

«Странная ситуация, с учетом того, что «Ростов» вчера проиграл, а Еременко попросил замену, — сообщил Мостовой «СЭ». — Эта замена сама выглядела странно. Не было причин для нее — никакой травмы, ничего. Очевидно, что-то происходит в клубе, внутри команды. Такие ситуации я встречал на своем футбольном пути. Игроки по какой-то внутренней или бытовой причине хотят уйти — это нормально», — сообщил Мостовой «СЭ».

«С одной точки зрения, я удивлен, что все так быстро произошло. С другой стороны, в этом нет ничего страшного. Главное, чтобы не было чего-то серьезного, каких-то конфликтов. Мне кажется, «Ростов» пойдет на компромисс, выплатит компенсацию, и все успокоится. Еременко перейдет в другую команду, а мы будем следить за его игрой», — сказал Александр.

Мостовой также предположил, как будет продолжаться карьера Еременко.

«Когда люди уходят из команды, то у них есть запасной вариант. Если такого клуба нет, то значит имеются какие-то внутренние противоречия. Пригодиться он может любой команде. Он хороший полузащитник, который может помочь любому клубу», — добавил Мостовой.

В этом сезоне 33-летний футболист принял участие в 18 матчах за «Ростов», в которых отличился забитым голом и голевой передачей.

(Артем Бухаев)