Геркус: «Игроки «Локомотива» включились в игру с «Ростовом» минуте на десятой»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус ответил на вопрос, чего железнодорожниками не хватило в матче 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1).

«Локомотиву» надо играть в футбол, когда выходишь на поле. Выходят на поле, судья свистит, начинается игра. Они же минуте на десятой включились. Три момента за первых пять минут. И еще эпизод, где могли поставить пенальти. Странно. Отсутствие концентрации неприятно удивило», — цитирует Геркуса Metaratings.ru.

«Локомотив» находится на 5-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 20 очками. «Ростов» набрал 16 очков и идет на 9-й позиции.