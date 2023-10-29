Беллингем после победы над «Барселоной» выложил фотографию с Клотетом

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем опубликовал фото с экс-главным тренером «Торпедо» Жозепом Клотетом.

«Спасибо за все», — подписал совместное фото с Клотетом.

С 2019 по 2020 год испанский специалист возглавлял «Бирмингем». В этот период Беллингем дебютировал за команду, а после ухода Клотета перебрался в дортмундскую «Боруссию».