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Сегодня, 01:12

Беллингем после победы над «Барселоной» выложил фотографию с Клотетом

Сергей Разин
корреспондент
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Джуд Беллингем.
Фото AFP

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем опубликовал фото с экс-главным тренером «Торпедо» Жозепом Клотетом.

«Спасибо за все», — подписал совместное фото с Клотетом.

С 2019 по 2020 год испанский специалист возглавлял «Бирмингем». В этот период Беллингем дебютировал за команду, а после ухода Клотета перебрался в дортмундскую «Боруссию».

Джуд Беллингем
ФК Реал
Жозеп Клотет
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Геркус: «Игроки «Локомотива» включились в игру с «Ростовом» минуте на десятой»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
5
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
Результаты / календарь
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30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 0
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 2 : 1
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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