Белоголовцев: «Увольнять Абаскаля не надо, но нужен серьезный разговор руководства с тренером»

Актер и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев оценил игру красно-белых в матче 13-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0). Он отметил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль потерял нити управления в команде.

«Обстановка в команде не самая лучшая, у меня такое ощущение. Вроде, сегодня вышли в оптимальном составе. В нынешнее время нужно отменять такие матчи из-за поля. Прошел матч «Ростов» — «Локомотив», где играли в классный футбол. В такой же мог сыграть «Спартак», но этого не случилось. С другой стороны, видно, что у футболистов апатия, они не бьются за тренера, ромб. Кажется, Абаскаль потерял нити управления. Не уверен, что есть разделение на иностранцев и российских футболистов. Соболев сегодня простоял весь матч. Может, он не в кондициях. По такой игре надо выпускать больших игроков. Не думаю, что надо увольнять Абаскаля, но серьезный разговор руководства и тренера нужен», — приводит «РБ Спорт» слова Белоголовцева.

«Спартак» с 20 очками находится на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Факел» набрал 15 очков и поднялся на 11-е место. В следующем туре красно-белые сыграют против «Локомотива», а воронежская команда встретится с «Ахматом».