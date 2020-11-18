Геркус: «Никаких предметных переговоров с «Зенитом» не было»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус, работавший с 2008 по 2011 год в структуре «Зенита», в интервью YouTube-каналу «Рашен Football» назвал слухами возвращение в клуб Санкт-Петербурга после ухода из московской команды.

— Были слухи, что после успешной работы в «Локомотиве» вы могли перебраться в «Зенит»?

— Я слышал эти слухи, но никаких предметных переговоров не было.

— За то время, что вы менеджер, отошедший от дел, были предложения от клубов?

— Какие-то были, но не то чтобы я зажегся.

— В условную «Уфу» вас позовут, поедете?

— Я думаю, нет.

— В клуб второй восьмерке вы не пойдете?

— Дело не во второй восьмерке. Они просто на другом эволюционном этапе находятся.