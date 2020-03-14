Геркус надеется, что коронавирус не доберется до России
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказал свое мнение о ситуации с коронавирусом в России. На данный в стране зафиксировано 45 случаев заражения этой болезнью.
— Новости вируса. В Китае закончился, через месяц выпишут последних пациентов, в Корее сильно идет на спад, — написал Геркус в Twitter. — Центр эпидемии переместился в Европу, где у всех все очень по-разному. Хуже всех в Италии, что-то они делают совсем неправильно, лучше всех в Германии, до Восточной Европы. И до нас вирус (пока) не добрался. Может, и не доберется.
... и до нас вирус (пока) не добрался. Может и не доберётся— Илья Геркус (@ilgerkus) March 14, 2020
Из-за пандемии коронавируса в России ввели ограничения по посещению спортивных мероприятий. Так, сегодня стало известно, что матч 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Краснодар» пройдет при пустых трибунах.
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