Георгий Ярцев: "В том, что сейчас происходит в "Спартаке", приятного мало"

Бывший тренер "Спартака" Георгий Ярцев - о скандалах в клубе.

– Да уж, приятного в том, что сейчас происходит в клубе, мало. Честно говоря, я и не припомню, когда бы "Спартак" сотрясали подобные скандалы, которые еще бы становились достоянием толпы. А потому целиком и полностью разделяю ту точку зрения, которую высказал по поводу всего происходящего с нашей родной командой Олег Романцев, - сказал Ярцев. - Конечно, футбольный клуб – непростой организм и порой в нем не все складывается гладко. Вот здесь очень важно то, как в подобных сложных ситуациях поведет себя руководство, как быстро и точно оно найдет пути решения проблем. Судя по случившимся переменам в спартаковском клубном хозяйстве, на сей раз должных мер принято не было. (Александр Львов)

Полностью интервью Георгия Ярцева - здесь.