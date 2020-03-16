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Георгий Мелкадзе: «Все как в голове прокручивал, так и получилось»

21:58
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Нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе остался доволен своей игрой в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Крыльев Советов» (3:0).

— Рассчитывал, что партнер скинет в эту зону. Все как в голове прокручивал, так и получилось. Забил гол, — сказал Мелкадзе в интервью «Матч Премьер».

План на игру был простой — выиграть. Главное — 3:0. Вот и все.

Преимущество получили за счет старания каждого футболиста. Командная работа.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи




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